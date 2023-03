Le discipline più praticate nella nostra scuola In testa la pallavolo, seguita dalla danza

A margine della nostra inchiesta, per avere un’idea più precisa di quanto stiamo trattando, abbiamo fatto un sondaggio tra le tre classi della nostra scuola, la media Ippolito Nievo di Pienza, per vedere quali siano gli sport più praticati.

Sicuramente, il più gettonato è la pallavolo, che viene giocata da ben 18 ragazzi, soprattutto nella nostra classe. Al secondo posto della classifica si trova un altro sport, che, anche se molto praticato, si distacca di tanti voti dalla pallavolo: è la danza, con 6 alunni. A seguire, a pari merito, troviamo tre sport con lo stesso numero di voti: l’atletica, il tennis e il basket.

In totale 5 ragazzi per ogni tipologia di attività. Al contrario delle aspettative il calcio, lo sport più amato al mondo, nel nostro sondaggio ha collezionato solo 4 ragazzi interessati. Quasi a conclusione della classifica, è presente un pareggio con 2 punti ciascuno per tre tipi di sport: il ciclismo, l’equitazione e il nuoto. Infine ci sono la ginnastica ritmica e il pattinaggio che hanno solo un punto.

Come ultima osservazione, si rileva che in tutta la nostra scuola, cioè in un totale di 51 alunni, ben 8 ragazzi non praticano nessuno sport.