’Le dame della botte’ Talosa vince ancora

La contrada di Talosa, grazie alle spingitrici Chiara Giachi e Maria Silva Laudijane, ha vinto la quarta edizione de ’Le Dame della Botte’, il Bravìo al femminile organizzato dalla contrada di San Donato. Per i giallorossi si tratta del primo successo in una manifestazione che ha appassionato e ricevuto tanti applausi. Il secondo posto è andato a Collazzi, terza si è classificata San Donato, quarta posizione per Cagnano.

Nella seconda finale, dove erano presenti le perdenti delle batterie iniziali, Voltaia ha conquistato il quinto posto davanti a Gracciano e Poggiolo. Davvero brillante la prova delle due atlete di Talosa che hanno vinto per distacco, e con merito, regalando una nuova soddisfazione alla contrada dopo il successo all’ultima edizione del Bravìo.