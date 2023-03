Le contromisure L’Asl scende in campo "Partirà un progetto di formazione"

L’Asl Sud Est pone particolare attenzione all’argomento, anche mettendo in campo azioni concrete per tutelare il personale, in particolare gli operatori che lavorano negli ambiti più soggetti alle aggressioni da parte dei pazienti, in primis i pronto soccorso e il servizio 118.

A tale riguardo, partirà entro fine marzo il progetto di formazione, a carattere aziendale, basato sulla simulazione, rivolto per il momento al personale dell’emergenza-urgenza. L’azienda ha sempre promosso eventi formativi, attraverso lezioni frontali, molto partecipati dai professionisti; accanto a questi ha reputato importante improntare gli insegnamenti secondo un’altra metodologia che, con la collaborazione di attori professionisti, coinvolga i discenti direttamente in un contesto che riproduca verosimilmente gli episodi di violenza, realmente accaduti. L’idea da Sandra Menchetti, responsabile scientifico del progetto, afferente al Rischio Clinico, diretto dal dottor Roberto Monaco, insieme alle Scuole aziendale di simulazione in emergenza, alla Psicologia e alla Sorveglianza sanitaria. "La sfida èi dimostrare la validità della simulazione nell’apprendimento delle tecniche di talk down e di de-escalation, strumenti essenziali nel bagaglio di conoscenze degli operatori sanitari e di coloro che operano ad alto rischio".