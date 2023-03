Le conseguenze nascoste dei disagi giovanili Alcuni consigli su come affrontarle ogni giorno

Da sempre, nell’adolescenza si affrontano periodi di sconforto causato da molteplici motivi: sviluppo fisico, depressione, problemi familiari.

Noi vogliamo dare una mano da adolescenti ad adolescenti. Al giorno d’oggi sono sempre più frequenti gli atti di bullismo, cyberbullismo e pestaggi, perfino nei confronti dei disabili.

Ma i ragazzini soffrono anche di problemi come acne o herpes. Il messaggio che vorremmo lanciare è quello di non sentirsi in difetto per colpa di queste piccole imperfezioni e delle offese. Un modo per ridurre l’acne è di avere un’alimentazione sana che comprenda frutta e verdura. Non meno importante per i giovani è lo sport che oltre a fare bene alla salute può diventare una passione o un hobby, aiuta ad affrontare lo stress e i problemi famigliari ed a distogliere l’attenzione da essi.

Alcuni ragazzi non si sentono accettati dagli standard imposti dalla società, o sono insoddisfatti del proprio corpo e mangiano male. C’è chi già durante l’adolescenza comprende il proprio orientamento sessuale. Anche se ad oggi non è una novità, questo percuote alcune persone. In molte famiglie, purtroppo, ci sono grossi problemi a causa di ciò.

Disegno realizzato da Febo Machetti