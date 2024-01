Le belle storie del Santa Maria ’Affari, credito e denaro’ viaggio nel Banco dello Spedale

Continuano le visite guidate tematiche ‘L’accoglienza e il Bello: memorie animate’ al Santa Maria della Scala. Gli appuntamenti si svolgeranno nei fine settimana e offriranno l’opportunità di esplorare il patrimonio storico e artistico del complesso museale o di riscoprirlo con nuovi spunti e prospettive affascinanti. Ogni tour si concluderà con un aperitivo conviviale. Il primo appuntamento è oggi alle 16.30 con ’Affari credito e denaro’: un viaggio attraverso l’esperienza della gestione finanziaria del banco del Santa Maria, dove la carità si è trasformata in impresa.

Un tour alla scoperta delle storie di coloro che nel tempo hanno messo al servizio dell’ospedale le proprie competenze amministrative e di chi, con fiducia, vi affidò i propri risparmi. Il calendario continua sabato 20 gennaio alle 16.30 con ’Il potere e la bellezza’. Un itinerario nel mondo femminile etrusco attraverso i reperti del Museo Archeologico Nazionale, dove si potrà apprezzare la moda, la cosmesi, la seduzione, il potere e i legami familiari della donna etrusca. Sabato 3 febbraio, sempre alle 16.30, si terrà "La vita e la buona morte", una visita guidata alla ricerca di testimonianze artistiche meno consuete, in un luogo che fu di nascita, di vita, di salvezza per alcuni, ma anche di sepoltura.

Il programma di visite guidate "L’accoglienza e il Bello: memorie animate" è a cura dell’Associazione Centro Guide e Agt di Siena, in collaborazione con la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala. Tutte le visite guidate sono gratuite, mentre non è incluso il biglietto di ingresso al museo (comunque gratuito per i residenti a Siena). La prenotazione è obbligatoria, da fare tramite mail a [email protected] o chiamando il numero 0577.43273.