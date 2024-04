Le analisi che tracciano la malattia. Il Laboratorio Patologia clinica

"Il Laboratorio Patologia Clinica garantisce l’erogazione di prestazioni di medicina di laboratorio, di base e specialistiche, per i pazienti degenti, per i pazienti esterni con accesso al Punto di Prelievo Unico e per i pazienti dell’Area vasta Sud Est", spiega il dottor Marcello Fiorini, direttore dell’Unità operativa complessa del policlinico Le Scotte.

Le particolarità del reparto?

"La UOC è una struttura con sistema di gestione della qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. I fattori cardine su cui si basa il Laboratorio sono focalizzati sulla capacità di rispondere prontamente alle esigenze dei pazienti, collaborando con i medici prescrittori per migliorare e rendere la richiesta sempre più appropriata al quesito diagnostico. Inoltre, l’organizzazione offre una risposta che non si limita all’erogazione delle prestazioni, includendo anche attività di consulenza delle fasi pre- preanalitica e post-analitica. Il raggiungimento degli obiettivi della struttura è frutto dell’impegno profuso dal personale dirigente specialista biologo e medico, ospedaliero ed universitario convenzionato, dal personale tecnico sanitario di laboratorio biomedico e del personale sanitario ed amministrativo di supporto".

Quali i volumi di attività?

"La Struttura, utilizzando processi informatizzati e ad alta tecnologia automatizzata, ha erogato 1.283.217 prestazioni per esterni e 1.741.442 prestazioni per interni nell’anno 2023. Le tipologie di prestazione erogate riguardano gli ambiti di Ematologia di primo livello, Coagulazione di primo e secondo livello, Autoimmunità, Allergologia, Chimica clinica, Endocrinologia, Farmaco- tossicologia, Biomarcatori di neoplasia, Diagnostica delle anemie e degli stati flogistici".

Ci sono collaborazioni attive?

"La UOC, operativa continuativamente nelle 24 ore in tutti i giorni dell’anno, collabora con le varie unità operative cliniche aziendali nei percorsi di emergenza-urgenza, con un ruolo fondamentale nei percorsi tempo dipendenti e diagnostico-terapeutici aziendali, con particolare riferimento alla diagnostica endocrinologica, allergologica, del metabolismo fosfocalcico e di ematologia clinica e della coagulazione. La Struttura garantisce la sinergia con la rete dei laboratori dell’Asl Sud Est in qualità di struttura di riferimento per alcune tipologie di prestazioni specialistiche con particolare riferimento a quelle che si prestano ad essere gestite in strutture centralizzate ad elevata specializzazione".

Come è stato potenziato il Punto di prelievo unico?

"Al fine di ottimizzare l’efficienza del Ppu, in relazione all’accettazione amministrativa ed all’erogazione delle prestazioni, sono stati implementati percorsi di monitoraggio e modulazione dell’offerta sulla base dei picchi di afflusso dell’utenza".

Quali i contributi sulle attività di formazione e ricerca?

"La UOC promuove la ricerca-sviluppo rappresentando un’importante fonte di innovazione e ricerca nel campo della diagnosi clinica con la validazione di nuovi metodi analitici. Offre inoltre prestazioni innovative extra LEA (Livelli essenziali di assistenza), consentendo all’utenza di accedere a percorsi di diagnostica avanzata. La sua costante ricerca dell’eccellenza, con i professionisti sanitari e le aziende leader del settore diagnostico, contribuisce al progresso del settore sanitario e al benessere dei pazienti. La Struttura inoltre si dedica alla attività didattica e formativa rivolta agli studenti di Medicina e Chirurgia, Biologia, Professioni Sanitarie e Scuole di Specializzazione nell’ambito delle quali è prevista la frequenza del Laboratorio di Patologia Clinica".