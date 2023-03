Le ambulanze notturne sono salve L’Asl annuncia un tavolo anti crisi

di Massimo Cherubini

Scongiurato il pericolo di un blocco, dall’inizio del prossimo mese, dei servizi di urgenza-emergenza notturni nei paesi dell’Amiata. La Misericordia di Abbadia San Salvatore, che gestisce, per conto della Asl, i servizi, assicura la continuità del servizio. La minacciata interruzione non ci sarà. Si va avanti alla ricerca, questo si, di una soluzione al problema di fondo.

Quello economico legato alla costante diminuzione di quei volontari che consentivano una riduzione dei costi dei servizi. I volontari, per svariate ragioni, diminuiscono mese dopo mese, per garantire i servizi la Misericordia è costretta a fronteggiare la situazione con aumenti di costi. Il ‘nocciolo’ della questione è tutto qui. Affrontato l’altra sera nel corso di un incontro tra tutti i soggetti (dirigenti della Asl, presidente della Società della Salute, sindaci, dirigente regionale delle Misericordie) coinvolti nel problema. Alla fine del lungo confronto tra le parti si è dato il "via ad un tavolo istituzionale - così si legge in una nota della Asl - per risolvere i problemi dei trasporti sanitari". È questa la via decisa per "trovare una soluzione alle problematiche segnalate dalla Misericordia di Abbadia San Salvatore". Legate, come abbiamo più volte scritto, ad aspetti economici. La storica Confraternita di Abbadia San Salvatore con il crollo dei volontari ha dovuto fronteggiare un notevole aumento dei costi.

Per trovare soluzioni al problema, per assicurare i servizi il dg dell’Asl, Antonio D’Urso "si è impegnato a costituire un tavolo con i vertici provinciali e regionali delle Misericordia, compresa quella di Abbadia, al quale - si legge nella nota della Asl - siederà anche il direttore del dipartimento emergenza urgenza Massimo Mandò. Il fine è trovare una prima soluzione alle criticità lamentate dalle associazioni di volontariato. Un problema, quello legato alle criticità economiche, che si traduce anche nelle difficoltà esistenti nel reperire il personale volontario. Un problema diffuso a livello regionale e di cui si sta già discutendo a livello generale con la presa in carico da parte della Regione.

Nell’incontro dell’altra sera il presidente della conferenza zonale dei sindaci dell’Amiata Senese Val d’Orcia Valdichiana senese, Michele Angiolini, si è impegnato, insieme ai sindaci del territorio "a discutere la problematica all’interno della Società della Salute, coinvolgendo anche gli altri sindaci della Valdichiana senese e le Misericordie di questo territorio". C’è, insomma, un ampio coinvolgimento finalizzato a trovare soluzioni ad un problema di bilancio, di tenuta dei conti almeno in pareggio di una Misericordia (appunto quella di Abbadia San Salvatore) che, nelle ore notturne, assicura un importante servizio di emergenza urgenza anche per altri comuni dell’Amiata ,e non solo della montagna, a costi zero o di un minimo contributo.