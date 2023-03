Le 105 candeline di Dina

Ha festeggiato in questi giorni i suoi 105 anni, a Poggibonsi, Dina Parrini. Un eccezionale traguardo per la signora (nella foto, con la speciale torta di compleanno preparata nella felice occasione) che abita nella zona del Borgaccio dopo essersi trasferita a Poggibonsi ormai tanto tempo fa da Barberino Val d’Elsa il vicino comune in cui è nata nel marzo del 1918. Nel quartiere di residenza a Poggibonsi può contare sulla simpatia e l’amicizia di tanti vicini di casa, che da sempre sottolineano di Dina la volontà e l’energia, lo scrupolo nella gestione degli aspetti economici e il gusto innato per le battute spiritose. In questi giorni Dina Parrini, che ha otto nipoti, ha dunque spento le candeline - tre simboliche, una per ogni cifra della sua età - in un piccolo momento di convivialità voluto anche dalla sua badante e da una sua assistente-segretaria. In un territorio valdelsano dalla significativa presenza di persone ultranovantenni e centenarie, spicca dunque la figura di Dina Parrini come esempio di slancio di vitalità per la comunità locale. Merito di un percorso di vita da tutti apprezzato e caratterizzato inoltre del costante desiderio di mantenersi attiva nei compiti quotidiani.