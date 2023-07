L’avviso ’EnergETICI’ per interventi energetici del Terzo Settore

La Fondazione Mps lancia l’avviso ’EnergEtici’, strumento flessibile a favore del Terzo Settore per l’accesso a servizi di supporto tecnico amministrativo e fiscale, ma anche per opportunità di finanza d’impatto, nella sfida alla transizione energetica. Il progetto nasce in collaborazione con Fratello Sole, prima e unica società consortile senza scopo di lucro in Europa che da circa un decennio si occupa di sostenibilità aperta agli enti del Terzo Settore italiano, e la rete SER Hub – Social Energy Revolution - che promuove la ristrutturazione sostenibile degli edifici del Terzo Settore. L’avviso è rivolto, quindi, a enti del Terzo Settore, enti ecclesiastici ed altri enti non profit privati della provincia, al fine di verificare la loro disponibilità a intraprendere un percorso verso la riqualificazione energetica di immobili di cui siano proprietari o dispongano. Manifestazioni di interesse entro il 29 settembre.