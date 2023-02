’Lavoro e welfare per l’inclusione sociale’ La riflessione con il segretario Luigi Sbarra

’Sviluppo, lavoro, welfare, per l’inclusione sociale’ è il titolo dell’iniziativa regionale che la Cisl Toscana ha organizzato per giovedì a Siena. Un momento di confronto e riflessione tra istituzioni, sindacato, società civile e Chiesa con l’obiettivo di rimettere al centro dell’attenzione i temi portanti per rendere la comunità inclusiva, alla luce delle difficoltà contingenti. Nella convinzione che il più grande strumento di inclusione sociale resta il lavoro. Un focus che grazie ai partecipanti potrà mettere in evidenza diversi punti di vista e sensibilità, con il denominatore comune dell’attenzione alla società e alle persone che la compongono. Appuntamento dalle 15 a Le Volte di Vico Bello: ad introdurre i lavori sarà il segretario generale Cisl Toscana Ciro Recce; poi gli interventi del cardinale Augusto Paolo Lojudice, Alessandra Nardini assessora regionale all’istruzione, Nicola Sciclone direttore Irpet. Previsto l’intervento del presidente della Regione Eugenio Giani e a chiudere l’incontro sarà poi il segretario generale nazionale della Cisl Luigi Sbarra.