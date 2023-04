Lavori urgenti del Fiora Cambia la circolazione in via Piccolomini

A causa di lavori di estrema urgenza sulla conduttura principale dell’acquedotto idrico, la Polizia Municipale ha disposto norme temporanee per la circolazione veicolare in via Piccolomini. Da ieri fino alle 23 di oggi nelle aree di sosta esterne e frontali a Porta Romana c’è divieto permanente con rimozione; divieto di sosta anche nel tratto esterno alla carreggiata viaria, tra i civici 2 e 2A. Sempre in via Piccolomini, nel tratto tra l’intersezione con via Girolamo Gigli e Porta Romana, la strada è senza sfondo, con divieto di transito. Ai veicoli in sosta su via Roma e in transito su via delle Cantine al momento della chiusura della Porta, è consentita l’uscita da Porta Pispini. Il trasporto pubblico in servizio per ex Op di oggi varierà l’itinerario spostando il capolinea ed effettuando fermata tra Porta Pispini e via Aretina. In via Roma doppio senso di circolazione, con senso unico alternato a vista.