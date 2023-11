Lavori terminati. Il Palasport riapre domani

Promessa mantenuta. Nonostante le premesse non fossero delle migliori, l’assessore allo Sport Lorenzo Lorè è riuscito a rispettare i tempi della prima fase dei lavori per l’adeguamento statico del Palasport di viale Sclavo. L’annuncio è stato dato prima durante la commissione Sport nella mattinata di lunedì, poi ieri è arrivato il comunicato ufficiale di Palazzo pubblico. Infine, in serata il post sui social accompagnato da una foto dell’assessore sorridente con l’annuncio: "Sabato 1811 si torna in campo!". Ma restano altri ’nodi’ da sciogliere: dalla piscina di piazza Amendola ai lavori a Torre Fiorentina, passando per lo stadio ’Franchi’ (nelle mani dell’Acr Siena), con la speranza che il Tar restituisca l’impianto alla città.