Lavori sulla frana Il Comune mette 50mila euro

Prosegue il programma di lavori pubblici straordinari e ordinari messo in campo dalla giunta targata Gianluca Sonnini. In via della Pietriccia, che dal cimitero porta al Museo Nazionale Etrusco, è stato completato il muro di contenimento da parte della ditta incaricata da Terna. La strada, che era chiusa, è stata ora aperta ai pedoni. Nel corso della prossima settimana si prevede l’apertura anche al traffico dei mezzi leggeri. Sono state poi concluse le opere in via delle Fontanelle, che parte dal parcheggio di porta Lavinia, sempre nel centro storico.

Successivamente all’evento franoso del settembre scorso che aveva determinato la chiusura della strada, è stato effettuato un intervento di ripristino, per un importo di 50mila euro, dell’intero tratto fognario ed un miglioramento della regimazione delle acque superficiali, con la realizzazione di pozzetti grigliati e di una cunetta laterale lato scarpata. Il Comune ha realizzato anche il progetto di riqualificazione dell’intero tracciato che prevede il consolidamento definitivo del versante e la realizzazione di un marciapiede sul lato opposto, con il prolungamento della pubblica illuminazione.

Lavori in corso, invece, sulla cosiddetta ’strada del Goluzzo’ che da Rione Carducci porta a Chiusi Scalo. Sono in corso di realizzazione, per un importo di 35mila euro, dei lavori di manutenzione straordinaria a seguito delle criticità dovute agli eventi meteorologici dello scorso settembre. In particolare, si prevede un significativo intervento di regimazione delle acque meteoriche che interessano sia le proprietà private che l’area ferroviaria. Saranno poi realizzate nuove cunette stradali e verrà risistemato l’intero manto stradale. Nei prossimi giorni i proprietari frontisti verranno contattati per concordare le opere di regimazione delle acque provenienti dai propri fondi al fine di garantire nel tempo il mantenimento del manto stradale.

Infine, ma non meno importante, la questione del taglio delle piante. E’ stato infatti completato l’iter per l’affidamento dell’attività di taglio e di messa in sicurezza degli alberi pericolanti presenti nel territorio comunale di Chiusi.

Gli interventi interesseranno in particolar modo i pini marittimi, come quelli in via Venturini a Chiusi Città e quelli in via Ricciotti in località Le Biffe. E’ prevista anche l’attività di messa a dimora di nuove piante.

Massimo Montebove