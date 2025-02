Lavori sul torrente Arbia. Sponde in sicurezza

Undicimila tonnellate di massi ciclopici per rendere più sicure Ponte a Tressa e Monteroni d’Arbia. E’ stato completato l’intervento progettato e realizzato dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sul torrente Arbia compreso tra i due abitati, per la salvaguardia delle aree artigianali e residenziali e che è importante anche per mitigare il rischio idraulico nelle campagne di Asciano. I lavori si sono concentrati in quattro zone, nelle quali erano presenti evidenti erosioni spondali che necessitavano interventi di protezione per garantire maggiore stabilità alle aree adiacenti al torrente. "E’ un intervento che la nostra comunità aspettava da tempo – osserva Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia – e che dà una risposta importante in termini di difesa idraulica. La fine dei lavori era prevista a novembre, ma nello scorso ottobre un altro evento alluvionale ha colpito la stessa zona e il nostro territorio ha dovuto fare i conti ancora una volta con l’impatto dei cambiamenti climatici. E’ evidente che solo con la prevenzione e con gli interventi strutturali sul territorio possiamo affrontare questa sfida complessa e ringraziamo quindi il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per la collaborazione". Questo intervento è importante anche per i terreni agricoli alla periferia di Asciano. "Ringraziamo il Consorzio per questi lavori che hanno particolare rilevanza – osserva il sindaco Fabrizio Nucci – Asciano è un comune con un rischio idraulico elevato e un’opera di manutenzione costante è fondamentale, affiancata da interventi strutturali nelle aree più a rischio. Gli eventi climatici estremi continui che in queste zone si susseguono ci impongono di lavorare in sinergia con gli altri enti".