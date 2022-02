Lavori senza l’ok della soprintendenza

di Laura Valdesi SIENA I lavori nella piazzetta di San Lorenzo a Merse avrebbero dovuto essere svolti con l’autorizzazione della Soprintendenza di Siena. Questo sostiene la procura che, indagando sul ritrovamento durante l’intervento di resti umani, ha scoperto che in realtà c’è stata una contravvenzione del Codice dei beni culturali e del paesaggio da cui è scaturito un decreto di citazione diretta a giudizio per cinque persone da parte del pm Sara Faina che ha svolto l’indagine. Venerdì pomeriggio avrebbe dovuto svolgersi la prima udienza ascoltando i testimoni ma il processo è stato rinviato perché il giudice Andrea Grandinetti era impegnato con due direttisime. Che San Lorenzo a Merse, frazione di Monticiano, vanti origini molto antiche è risaputo. Basta pensare che il borgo viene menzionato già in un documento del 1108, dove si parla della presenza di una pieve dedicata al santo. Nel 1202 passa sotto il controllo di Siena e divenne proprietà dei mercanti e banchieri Marescotti fino al 1369, quando venne loro tolto per gli eccessivi soprusi ai danni delle popolazioni locali. Il borgo seguì poi le sorti del comune di Siena e del Granducato di Toscana. Tanta storia, dunque, in questo territorio. Facendo dei lavori nella piazzetta del paese e nelle aree limitrofe – iniziati nel novembre 2017 e terminati nel settembre 2018 – per la pavimentazione in pietra era avvenuta una scoperta. L’intervento venne interrotto in quanto furono trovati dei resti umani. Chiamati i carabinieri per gli accertamenti, la vicenda finì in procura. Fu svolta persino un’analisi medico legale da cui emerse che erano antichi. Gli approfondimenti hanno portato però all’inchiesta per la violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Trattandosi di un’area sottoposta a vincolo storico, artistico e culturale, sarebbe stata necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza prima di iniziare i lavori. Che infatti furono sospesi e poi ...