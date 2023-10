Lavori pubblici, costi alle stelle. Come cambia il Piano triennale: "Priorità a parcheggi e asili"

"Dobbiamo far fronte alle richieste dell’area tecnica per ulteriori risorse finanziarie, a causa dell’aumento dell’importo dei quadri tecnici economici e degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, oltre che per integrazione delle opere da realizzare nell’ambito dei progetti interessati. A questo si uniscono poi adeguamenti, assegnazioni di ulteriori contributi, inserimenti e rideterminazioni". Così l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini nell’illustrare la quinta variazione al Piano triennale delle opere pubbliche: "La prima riguarda la riqualificazione, la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico dell’asilo di Bucciano in Strada di Renaccio e la riqualificazione e messa in funzione dell’autorimessa di San Miniato. La seconda modifica – ha continuato Bianchini – è inerente il rifacimento e messa in sicurezza delle coperture e percorsi relativi ai parcheggi pubblici di via Di Vittorio e via Nenni a San Miniato: in questo caso è variata la fonte di finanziamento dei lavori, grazie ai 759mila euro provenienti dal Pnrr. Per la restante parte, 341mila euro, gli interventi sono finanziati da un mutuo. Il secondo lotto dell’appalto è stato anticipato dal 2024 al 2023 per la rendicontazione dettata dal contributo Pnrr".

L’assessore ha poi annunciato "lo spostamento di alcuni fondi dall’intervento di messa in sicurezza di strada Massetana e sostituzione dell’alberata stradale ai lavori di adeguamento strutturale di un tratto stradale di via Verdi". E ancora: "E’ stato disapplicato il finanziamento di 90mila euro per le nuove reti di smaltimento acque bianche e nere della materna di Ginestreto a favore del prefabbricato in piazza Amendola come sede provvisoria dei due asili nido. Infine, per il progetto di “cohousing” con la Società della Salute a San Miniato". Critico Gianluca Marzucchi, Polis: "Ci sono ritardi sulla manutenzione degli alloggi popolari, 100 sono sfitti e senza interventi. Mancano finanziamenti per valorizzare il patrimonio immobiliare". Giulia Mazzarelli, Pd ha evidenziato "limiti nella programmazione comunale", così come Anna Ferretti (Progetto Siena): "Si potevare fare lo scostamento senza trasferire soldi. La rotatoria di Fontebecci si poteva fare senza aggravio di spese". Categorico il Dem Alessandro Masi: "Sugli asili nido nel prefabbricato si fa confusione e disinformazione. Si era detto che era tutto pronto, invece non c’è la previsione di spesa. Serve una programmazione seria".