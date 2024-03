Lavori per la sicurezza. Il Comune è all’opera

Restituire alla comunità una strada sicura per pedoni e automobilisti: è l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Poggibonsi. Ultime settimane di lavori per la parte pedonale e ciclabile che dal quartiere di Romituzzo arriva all’IIS Roncalli attraversando via del Ponte Nuovo e via Senese. "In via del Ponte Nuovo in corso le asfaltature del nuovo marciapiede, sede della pista ciclopedonale. In via Senese il percorso è già stato completato e delimitato con i cordoli, sui quali restano alcune sistemazioni da fare ai passaggi pedonali – spiega il sindaco David Bussagli - e così il cammino sta prendendo forma anche nella parte che dal Roncalli va verso via Fortezza Medicea. Restano da completare i lavori sugli attraversamenti, la segnaletica e i lavori, appunto, sulla parte in quota. Terminata questa fase, l’intervento proseguirà verso Campostaggia". Nelle prossime settimane, dunque, in via del Ponte Nuovo e via Senese, gli interventi di asfaltatura. Il tragitto ciclabile e pedonale, 1,5 chilometri di lunghezza, ha origine dalle risorse del Pnrr destinate alla rigenerazione urbana: 1.023mila euro. Inizia da Romituzzo, in continuità con quanto realizzato in via Sangallo, sulla parte destra di via Senese. Alla confluenza con via del Ponte Nuovo il percorso passa sul lato sinistro della stessa via del Ponte Nuovo. Alla seconda confluenza raggiunge il Roncalli per poi attraversare via Fortezza Medicea e arrivare in zona Campostaggia. "Un itinerario ciclopedonale in sicurezza in un’area dal notevole passaggio di persone, bici, automobili, autobus e mezzi pesanti", aggiunge in conclusione Bussagli. A breve in via del Ponte Nuovo e in via Senese le operazioni di consolidamento della sede stradale: un ulteriore investimento di 600mila euro finanziato dal Comune.