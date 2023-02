Lavori per la nuova pista del palio Comune pronto ad affidare le opere

La pista dove verrà disputato il prossimo palio della Madonna di San Pietro a Piancastagnaio tra le quattro contrade di Borgo, Castello, Coro e Voltaia il 18 agosto vedrà la sua realizzazione a breve consentendo così lo svolgimento della carriera nell’area accanto al Santuario della Madonna di San Pietro come deliberato dall’amministrazione comunale.

Ieri pomeriggio la comunicazione da parte del Comune che l’iter procedurale con le richieste di autorizzazione ai lavori sono state completate e che quindi a giorni si procederà all’ affidamento dei lavori. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione in paese anche perché la nuova struttura che sorgerà accanto al santuario sarà polivalente in quanto oltre alla corsa del Palio potrà essere utilizzata per diverse iniziative anche a scopo sociale come l’ippoterapia e altre proposte legate al mondo dei cavalli. Il palio di Piancastagnaio fino al 18 agosto dello scorso anno si correva nello stadio comunale . Dopo i lavori di rifacimento dello stadio comunale realizzati nel 2019 in occasione del passaggio della Pianese in serie C e lo stop del palio a causa della pandemia l’ ultima carriera si è svolta come dicevamo nello stadio ma il sindaco in più occasioni aveva dichiarato che nel 2023 sarebbe stata realizzata la nuova pista. Una grande opportunità per la vita del palio di Piancastagnaio.

Giuseppe Serafini