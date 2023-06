Lavori per la Messa in Sicurezza Idraulica di Abbadia San Salvatore, Disagi per i Prossimi Giorni

Difficoltà viarie e lavori per la messa in sicurezza idraulica del centro abitato di Abbadia San Salvatore. Per qualche giorno i disagi aumenteranno. Infatti prendono il via i lavori per la messa in sicurezza di due grandi cisterne nel sottosuolo della piazza. Tutti gli automezzi, compresi i veicoli pesanti, provenienti da via Remedi, dovranno obbligatoriamente superare l’area di cantiere immettendosi in via Matteotti, proseguendo su via Roma, piazza XX settembre e via Cavour. Da qui potranno di nuovo immettersi sulla provinciale (via Gorizia) per andare verso Zaccheria e Bagni San Filippo- Cassia. Nel cuore del paese due-tre giorni di difficoltà. Verranno anche disposti ulteriori divieti di sosta nelle vie del centro sottoposte al prevedibile aumento di traffico, ivi compreso quello dei mezzi pesanti. Lavori che quando ultimati dovrebbero mettere al sicuro anche quelle zone del paese spesso finite sott’acqua.