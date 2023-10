Lavori nelle strutture e trasferimento dei servizi

1Domani alle 11.30 presso il Centro direzionale Asl di Siena, la presentazione del quadro generale per la provincia di Siena sul trasferimento di servizi dovuti a lavori su strutture aziendali. Saranno presenti il dg Antonio D’Urso, direttore sanitario Simona Dei e amministrativo Antonella Valeri, e i direttori delle Zone distretto: per la Valdelsa Biancamaria Rossi, Marco Picciolini per Amiata, Val d’Orcia e Valdichiana e Lorenzo Baragatti per la Zona senese.