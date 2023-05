Lavori in vista: aprono più cantieri Una pioggia di euro grazie al Pnrr

di Marco Brogi

Dopo due gare di appalto andate deserte, il Comune di Poggibonsi è riuscito finalmente ad assegnare i lavori per la riqualificazione a Staggia di piazza Grazzini. A realizzare l’importante l’intervento sarà la ditta Olimpo Costruzioni di Siena, che facendosi trovare disponibile ad effettuare il restyling della piazza ha invertito una tendenza, quella delle gare di appalto puntualmente deserte, che ha del paradossale e che sta creando problemi un po’ in tutta Italia. L’intervento sulla rampa di lancio costerà 258mila euro ed è cofinanziato con le risorse del Pnrr destinate alla rigenerazione urbana .

"Piazza Grazzini, 490 metri quadri di superficie complessiva, è ad oggi uno spazio non ben contestualizzato, pavimentato in asfalto, senza nessun elemento che richiami ed enfatizzi la presenza della storica chiesa del borgo e il ruolo centrale che l’area ha storicamente ricoperto – spiega l’amministrazione comunale di Poggibonsi – Il progetto di rigenerazione si basa su una soluzione progettuale in grado di percepire la piazza come unicum spaziale ben integrato anche con il contesto circostante, chiesa in primis. Non a caso sarà usato il travertino, in continuità con il rivestimento della chiesa. Il progetto prevede inoltre una nuova illuminazione, alberature, sedute, sempre in travertino" .

Per Staggia, grazie al Pnrr, tra il recupero, già ultimato, del parcheggio di via della Pace e l’intervento al via in piazza Grazzini, saranno spesi in tutto 350mila euro. Un investimento che migliorerà sensibilmente l’immagine del paese.

Altre due opere di grande rilievo ormai ai nastri di partenza riguardano il centro di Poggibonsi: la riqualificazione dell’ex scalo merci come area di sosta e interscambio modale (700.000 euro) e la riqualificazione di via Galluri, piazzetta Amendola e una parte di via Frilli (1.140.000 euro). Completano il quadro delle opere pubbliche in programma il percorso ciclopedonale di collegamento dell’ospedale di Campostaggia con Romituzzo (930.000 euro), l’efficientamento del cinema teatro Politeama (580mila), la riqualificazione del condominio solidale di via Trento (865.500 euro), la manutenzione di alcune strade, tra cui quella di Talciona (220.000 euro).

Numerosi, dunque, gli interventi previsti in città e sul territorio, tutti ovviamente con lo scopo di rendere tutto più bello e moderno