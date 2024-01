Lavori in viale Marconi. Interventi da 100mila euro per la messa in sicurezza

Il 2024 si apre con una buona notizia per i pedoni. Partita la gara d’appalto per la messa in sicurezza di un tratto di viale Marconi, una delle vie di Poggibonsi più transitate e più pericolose per i passanti, come dimostrato dall’alto numero di investimenti. La manutenzione straordinaria interesserà il tratto che va dal Tennis Club all’incrocio con via Borgaccio e prevede il rifacimento dei marciapiedi, la sistemazione dell’asfalto e alcuni interventi di arredo urbano. Si tratta di lavori pubblici che costeranno 100mila euro e che si aggiungono a quelli già effettuati in altre strade cittadine. Un intervento, quello in viale Marconi, da tempo richiesto dagli stessi abitanti e finalmente sulla rampa di lancio, come del resto quello, pari a 600mila euro, per il ripristino, il consolidamento e la riasfaltatura di via del Ponte Nuovo e di un tratto di via Senese, per l’esattezza quello che inizia dalla rotonda di via Sangallo. In programma, inoltre, sempre in materia di strade urbane, la manutenzione dell’asfalto di una parte di via Salceto, per una superficie complessiva di circa 1.300 metri quadri. Il progetto, già finanziato con 400.000 euro, è inserito nell’elenco annuale dei lavori pubblici. Siamo invece quasi conclusione della gara di appalto (la presentazione delle offerte scade il 12 febbraio) per un’altra opera di grande rilevanza: la realizzazione del nuovo ponte di Bellavista, sulla Cassia tra Poggibonsi e Staggia, chiuso dal 25 settembre del 2021, con notevoli disagi per gli abitanti e le attività commerciali delle zone parzialmente isolate. Un’opera che costerà, in totale, oltre 10 milioni di euro (comprensivi di demolizione del ponte, già fatta, e della ricostruzione del nuovo), stanziati dalla Regione. I lavori, salvo imprevisti, dovrebbero iniziare in primavera. Tutto questo mentre vanno avanti altri interventi molto importanti, tra cui la realizzazione della tangenziale di Staggia (10 milioni di euro: anche in questo caso fondi regionali), il consolidamento antisismico dell’Istituto Roncalli (3,6 milioni di euro), e tutta una serie di altre opere nelle scuole Da Vinci, Rodari, Pieraccini e Borgaccio: un pacchetto di interventi da 6 milioni di euro in tutto. La città, insomma, è un grande cantiere aperto, a cui si aggiungerà presto anche la messa in sicurezza di un altro tratto del sempre più caotico viale Marconi per una maggiore tutela dei pedoni.