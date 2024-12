Lavori in via Beccafumi. Divieto di transito oggi dalle 9 alle 18

A causa del maltempo i lavori previsti per ieri, lunedì 9 dicembre, in via Beccafumi, sono spostati a oggi, 10 dicembre, con le medesime modalità: dalle 9 alle 18 nel tratto compreso tra le intersezioni con via Simone Martini e via Lippo Memmi è previsto divieto di transito. Ai residenti diretti alle proprie abitazioni o resedi, viene consentito il transito in regime di doppio senso, a monte e a valle dell’area fino alla materiale chiusura, con l’ausilio di movieri a terra equipaggiati a norma di legge. Nello specifico è consentito il transito, con accesso dall’intersezione da via Lippo Memmi, anche a chi deve recarsi presso le attività commerciali e artigianali poste al civico 10, non oltrepassando la materiale chiusura per i lavori. Previsto anche divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i margini della carreggiata a eccezione dei veicoli impiegati nelle lavorazioni.