Lavori in corso sulla pista ciclabile della vecchia linea ferroviaria

Alcune parti di recinzione sono state ripristinate in questi giorni, grazie ai lavori effettuati sul posto. Altre porzioni sono in attesa di una prossima sistemazione.

Siamo sulla pista ciclabile della vecchia linea ferroviaria Poggibonsi-Colle Val d’Elsa, segnatamente all’altezza degli impianti sportivi della società Virtus in direzione della superficie del cimitero di Poggibonsi. Strutture che in più punti avevano subìto dei danni – rilevati a più riprese anche da lettori che non avevano esitato a rivolgersi al nostro giornale - e pronte ora a conoscere una nuova vita, per effetto dell’intervento in atto all’insegna della migliore fruibilità di un tracciato ciclopedonale creato nel 2011 e assai frequentato dagli appassionati di attività all’aria aperta che risiedono nel territorio della Valdelsa.