Lavori di messa in sicurezza. Il Teatro dei Varii apre in autunno

La riapertura del Teatro dei Varii è oggi più vicina. I lavori al teatro colligiano hanno previsto la realizzazione di tutti gli adeguamenti alle attuali normative da parte dei Vigili del Fuoco: oltre a trattamenti antincendio, dotazioni di sicurezza e alcuni piccoli lavori strutturali, la parte più rilevante ha riguardato l’installazione di balaustre in metallo in corrispondenza degli affacci dei palchi di tutti e tre i livelli del Teatro. E’ una prescrizione richiesta dal Comando dei Vigili del Fuoco a cui la Soprintendenza si era opposta chiedendo una deroga per i primi due livelli. "La vicenda della chiusura del Teatro dei Varii – afferma Cristiano Bianchi, assessore alla Cultura – può essere compresa solo nel contesto di una battaglia più ampia che la Soprintendenza sta combattendo per far valere la disciplina delle deroghe, senza le quali molti antichi edifici di interesse artistico, storico e testimoniale verrebbero snaturati dalle moderne imposizioni normative". Una situazione che aveva portato ad approfondimenti tecnici ma senza una sintesi. Fino all’arrivo di una soluzione tecnica proposta dal Comune di Colle. L’architetto Sergio Fedi ha infatti elaborato, su indicazioni dell’amministrazione, la modifica al progetto delle balaustre che consente un facile smontaggio, nel rispetto delle prescrizioni dei Vigli del Fuoco, in attesa che si trovi un accordo su scala regionale tra questi e la Soprintendenza. Bianchi conclude: "La soluzione di compromesso sia un ottimo risultato, che ci ristora in parte dal rammarico per lo stallo in cui il Teatro si è trovato. Iniziare i lavori rende plausibile una riapertura del Teatro in autunno".

Lodovico Andreucci