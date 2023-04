Lavori di manutenzione, rubinetti a secco venerdì mattina in centro

Una mattinata senz’acqua per una porzione del centro storico di Poggibonsi. Una sospensione programmata per venerdì 21 aprile nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 13, come si fa sapere dalla società Acque, che prosegue dunque nel proprio impegno per migliorare il servizio di distribuzione idrica sul territorio. In questo caso le operazioni riguardano il cuore antico della città e segnatamente via Montorsoli (nel tratto compreso tra via della Repubblica e via Sandro Pertini, ovvero il Taglio nella denominazione tradizionale dei poggibonsesi) e largo Gramsci, che sono le strade interessate dallo stop annunciato da parte dell’ente gestore del ciclo idrico.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato a una nuova data che sarà resa nota alla popolazione attraverso una successivo comunicazione, si spiega ancora da Acque spa.

Il numero verde da tenere presente dagli utenti è 800 983 389.