"Lavori di Adf, manca chiarezza Il Comune mette il cappello sopra"

"Sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale fosse chiara e trasparente una volta per tutte, evitando di mettere il cappello politico in maniera occasione e sfuggendo alle domande dell’opposizione quando questa fa chiarezza sugli interventi eseguiti, comunicando con una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini". I consiglieri del gruppo Per Monteriggioni, Fabio Lattanzio e Raffaella Senesi, vanno all’attacco della maggioranza e della giunta Frosini sulla comunicazione istituzionale riguardo agli ultimi investimenti di Acquedotto del Fiora. "Nei mesi scorsi, dopo l’inaugurazione del depuratore di Badesse, avevamo presentato un’interrogazione sull’informazione, chiedendo come mai il comunicato della giunta non citasse la data di avvio dei lavori e, soprattutto, il periodo di programmazione – prosegue la nota - Ovviamente eravamo ben consapevoli che tutti gli interventi eseguiti da AdF nel nostro territorio erano precedenti all’attuale amministrazione e che questa tentava solo di attribuirsi meriti di programmazione e copertura finanziaria che non gli spettano. L’interrogazione non veniva ammessa perché non riguardante l’operato del sindaco e in altre occasioni, quando si discutevano in consiglio gli interventi di lavori pubblici nelle varie programmazioni, l’amministrazione si è trincerata dietro un ruolo di competenze, specificando che AdF è un’azienda che esegue i suoi interventi in modo autonomo rispetto all’amministrazione: Frosini decida se gli interventi di Acquedotto del Fiora sul territorio sono un argomento di sua competenza".