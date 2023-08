Lavori di Acque spa Mercoledì rubinetti a secco in viale Marconi

Rubinetti a secco in una ampia zona di Poggibonsi nella giornata di mercoledì dalle 8 alle 13. Una interruzione idrica per consentire la realizzazione di alcuni lavori sulla rete idrica. L’acqua mancherà in viale Marconi (nel tratto compreso tra via Marmolada e il ponte sul torrente Staggia) e nelle vie del Casalino, del Chianti, del Melograno, della Collina e del Salice. "Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo– spiega Acque spa –. In caso di maltempo l’intervento e la sospensione dell’erogazione verranno rinviati".