Lavori da 200mila euro sulla ’Gianni Rodari’ E’ necessario l’adeguamento antisismico

POGGIBONSI

Poggibonsi perde una figura cardine del tessuto economico locale. All’età di 95 anni è deceduto Franco Viciani, imprenditore che ha legato il suo nome, fin dal 1954, al marchio Vitap, azienda del settore delle costruzioni meccaniche da lui fondata insieme con Pietro Tanzini, scomparso nel 2011.

Due famiglie poggibonsesi in grado di offrire nel tempo un contributo notevole allo sviluppo del territorio, creando opportunità di lavoro per tante persone impegnate nella produzione di macchinari che hanno fatto di Vitap, realtà tuttora in fase di espansione nella sede di via Pisana, un riferimento in ottanta Paesi del mondo. Franco Viciani fino allo scorso mese di dicembre è rimasto al vertice del Consiglio di amministrazione, per poi compiere un passo indietro e cedere il testimone all’attuale presidente, Vito Dimichele.

"Franco Viciani aveva individuato nel sottoscritto l’elemento di continuità per il suo sogno, portato avanti da sempre con lungimiranza – ha spiegato Dimichele – e per tale ragione non posso che ringraziarlo, riconoscendogli inoltre i grandi meriti nella conduzione e nella crescita di Vitap".

Questo pomeriggio è previsto l’ultimo saluto a Viciani nella chiesa dello Spirito Santo a Poggibonsi.

Paolo Bartalini