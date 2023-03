Lavori allo stadio Quattro giorni per il progetto

Ancora quattro giorni: la data evidenziata sull’agenda è quella di mercoledì 15 marzo. Entro tale giorno dovrà essere consegnato e depositato il progetto dei lavori da effettuare dello stadio Franchi (interventi di consolidamento statico e adeguamento sismico della tribuna coperta e della gradinata per un valore che si aggira intorno al milione e 300mila euro), nodo spinoso con al centro la ‘casa’ della passione di tanti senesi. La questione vede come protagonisti l’Acr Siena e l’amministrazione comunale. Riavvolgendo il nastro, torniamo al 7 febbraio quando, proprio al Rastrello, si è tenuto un incontro tra i tecnici delle due parti. Un sopralluogo richiesto dall’amministrazione per una verifica degli interventi effettuati rispetto al cronoprogramma concordato. Da lì la decisione del Comune, di dare ancora tempo al club di Emiliano Montanari, prorogando alla data del 28 febbraio la scadenza per il deposito al Genio Civile del progetto dei lavori, preliminare pagamento dei professionisti incaricati. La contromisura la revoca, da parte dell’amministrazione, della convenzione dello stadio, con la possibilità di citare per danni la controparte. La data non è stata rispettata, ma il Siena ha potuto usufruire, previo accordo, di altre due settimane per adempiere al proprio dovere.