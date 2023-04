Lavori allo stadio, altra fumata nera Salta l’incontro tra Robur e Comune

Nessuna novità è arrivata, ieri, sull’ormai nota questione Artemio Franchi. L’incontro che avrebbe dovuto svolgersi allo stadio al mattino tra l’Acr Siena e l’amministrazione comunale non c’è stato, in quanto il presidente della Robur "non si è presentato per sopraggiunti impegni personali", come ha spiegato l’assessore allo Sport e all’edilizia sportiva Paolo Benini, che al vecchio Rastrello era presente insieme ai propri tecnici, e ha avuto un contatto telefonico "cordiale" con il numero uno della Robur. La situazione è rimasta quindi la stessa, con la possibilità di un nuovo step nel giro di qualche giorno. La posizione del Comune non si è quindi spostata, le dichiarazioni sono le stesse di sempre. "C’è una concessione che deve essere rispettata, senza motivi di risentimento verso nessuno a livello personale. Se non viene rispettata nei termini dobbiamo agire di conseguenza, dobbiamo andare avanti con le nostre procedure a tutela della comunità che è ciò che ci interessa". L’incontro di ieri era stato programmato a una settimana esatta dalla verifica in contraddittorio sullo status dei lavori allo stadio, richiesta dalla stessa amministrazione comunale, verifica effettuata dai soli tecnici del Comune, per l’assenza dei ‘colleghi’ dell’Acr Siena. L’obiettivo della verifica capire se ci fossero state delle gravi carenze da parte della Robur e, in caso positivo, muovere il primo passo dell’iter verso la revoca della concessione d’uso dell’impianto. Lo step precedente la mancata sottoscrizione del cronoprogramma degli interventi, confacente e imposto dall’amministrazione. Così, mentre il campionato della squadra di Pagliuca sta volgendo al termine, con da giocare ancora due partite, l’ultima proprio al Franchi domenica 23 aprile, più le eventuali gare dei play off in caso di qualifica, mentre aumenta la preoccupazione dei tifosi su quello che sarà il futuro del club, come l’animosità nei confronti del presidente Emiliano Montanari, la questione stadio tiene banco nella misura in cui il tempo scorre inesorabile. I lavori di adeguamento della tribuna e della gradinata, dal valore di circa 1 milione e 300mila euro, hanno bisogno di 120 giorni (lavorativi) per essere effettuati. Un peccato che, di tempo, ne sia volato via già così tanto.