Lavori all’acquedotto. Il 12 febbraio disagi per i cittadini

Manutenzioni sulla dorsale Vivo d’Orcia. Mercoledì 12 febbraio Acquedotto del Fiora ha programmato due interventi nelle località San Pietro a Castiglione d’Orcia e San Buonaventura a San Quirico d’Orcia: si tratta di interventi che non possono essere eseguiti ad acqua aperta e sono stati quindi riuniti in un’unica giornata, così da chiudere il flusso idrico una sola volta. I lavori vedranno impegnate dodici persone tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne. Gli interventi inizieranno alle 7.30 e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua ai serbatoi (dotati di capacità di compenso grazie all’accumulo di risorsa) e alle utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nei comuni di Castiglione d’Orcia, Pienza, San Quirico d’Orcia, Trequanda e in località Montisi nel comune di Montalcino. I lavori dovrebbero concludersi alle 15.30, poi inizieranno le manovre di riapertura del flusso idrico. Il ripristino del flusso idrico si stima torni regolare intorno alle 21.