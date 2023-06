Lavori alla Variante di Staggia Taglio del nastro per il primo lotto

Una inaugurazione bagnata. E via di corsa, tra il suono dei clacson di due Maggiolini Wolkswagen, uno bianco e uno rosso. Con a bordo, rispettivamente, il presidente della Regione, Eugenio Giani, e il sindaco e presidente della Provincia, David Bussagli. Uno dei simboli di Staggia Senese (il locale gruppo di appassionati organizza da decenni il raduno internazionale delle popolari vetture) è utilizzato dunque a mo’ di diligenza per il primo viaggio sulla porzione di strada che dovrà alleggerire l’abitato del paese dal traffico. Il tratto aperto ieri – poco più di un anno fa lo start ai lavori, terminati nei tempi – ha una lunghezza di 500 metri ed è compreso tra la provinciale 70 e la Cassia, all’altezza del distributore. Uno stanziamento, dalla Regione, di 3 milioni e 209 euro. L’infrastruttura nel suo insieme, una volta ultimata con il secondo lotto (lavori appena consegnati), ne costerà circa 10. La pioggia non dà tregua e ognuno trova riparo sotto al gazebo a pochi passi dal punto del taglio del nastro. Si riuniscono tutti lì, o nei paraggi, ombrelli tesi, i rappresentanti dei Vigili del fuoco, della Polizia municipale, della Guardia di Finanza. Si notano tra la piccola folla alcuni abitanti e i volontari della Misericordia, insieme agli assessori regionali Simone Bezzini e Stefano Baccelli, Anna Paris, consigliere regionale Pd, il prefetto Matilde Pirrera, il comandante provinciale dei Carabinieri, Angelo Pitocco, e Giulio Siciliano al vertice della stazione di Poggibonsi dell’Arma, il dirigente del Commissariato, Gianluigi Manganelli, il parroco don Stefano Bimbi. "Un’opera di cui si parla da decenni – introduce Bussagli – che dopo l’originario finanziamento era stata definanziata, fino a conoscere problemi nella progettazione. Ma nel 2015-2016 tutto ha ripreso a camminare. Una partita complessa, con gli intenti di migliorare la viabilità e di recuperare spazi a beneficio della comunità staggese, nel quadro di una valorizzazione delle fortificazioni e dei suggestivi scorci. Riguardo al ponte sulla Cassia, il progetto definitivo per Bellavista ha visto adesso l’approvazione". "Sono molto contento – aggiunge Giani – perché ho dedicato attenzione a questa variante fin dal mio insediamento e perché siamo in presenza di lavori compiuti direttamente dalla Regione. Una soddisfazione per una zona che è pure una porta del Chianti e che quindi detiene un gran valore turistico e storico. Un territorio nel quale siamo operativi grazie al lavoro di squadra, in questo caso col sindaco Bussagli, che ringrazio".

Paolo Bartalini