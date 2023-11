Lavori alla strada di Lecchi ‘Sì’ al progetto esecutivo. Costerà circa 150mila euro

Sistemazione della strada di Lecchi a Poggibonsi: progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale per effettuare l’intervento, per un costo di 150mila euro. Un importo finanziato con risorse proprie, dal bilancio, da parte del Comune di Poggibonsi per il tratto che congiunge Lecchi con Staggia Senese. "Una operazione attesa e necessaria anche per l’aumento di transito legato alla chiusura del ponte, a Bellavista", afferma David Bussagli, sindaco di Poggibonsi. "Uno dei lavori - aggiunge - ai quali abbiamo destinato uno specifico stanziamento con le variazioni del luglio scorso. Anche in questo caso un intervento atteso, richiesto da tanti cittadini con i quali ci siamo confrontati. Un intervento necessario per superare le criticità presenti su una a strada che si è trovata a sostenere un aumento di transito considerevole per via della chiusura del ponte sulla strada regionale 2 Cassia". L’obiettivo della manutenzione è migliorare lo stato del manto stradale attraverso la riasfaltatura e le opere di consolidamento, ove necessario. I lavori porteranno anche - si spiega dall’amministrazione poggibonsese - alla sistemazione di cigli e fossette lungo alcune porzioni del tracciato. Le parti di strada interessate dai lavori vanno dall’incrocio per il centro abitato di Lecchi fino al sottopasso ferroviario verso Staggia Senese, con possibilità di estensione a tratti adiacenti nelle more dell’appalto. "Nel corso dei mesi abbiamo eseguito alcune sistemazioni sulla strada comunale che unisce Lecchi a Bellavista e sul reticolo di percorsi secondari che si sono trovati a diventare strade di collegamento con la chiusura del ponte – afferma ancora Bussagli – e nelle scorse settimane abbiamo completato l’asfaltatura della parte di strada che sale da Bellavista in località I Sodi. Adesso procediamo con un progetto ad hoc per sistemare la strada che da Lecchi porta a Staggia Senese e per ripristinare le adeguate condizioni di fruibilità".

Paolo Bartalini