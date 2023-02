Lavori alla rete idrica in pieno centro storico Scattano i divieti

Lavori alla rete idrica nel centro storico di Poggibonsi. Lavori di allacciamento voluti anche con l’intento di migliorare distribuzione e approvvigionamento sul territorio comunale a cura della società Acque, ente che gestisce il servizio di idrico per conto di varie amministrazioni della zona compresa appunto Poggibonsi. Si svolgeranno fino al prossimo 4 marzo in piazza Giacomo Matteotti, la piazza Nova dei poggibonsesi, all’altezza del numero civico 13 e quindi nei pressi dell’intersezione con viale Garibaldi e con via Borgo Marturi, nel cuore antico della città. Operazioni che saranno effettuate sul posto dagli addetti del personale della ditta incaricata, ovvero la Fratelli Fegatilli con sede a Palaia (Pisa), che ha già provveduto in questi giorno ad allestire il cantiere per compiere l’intervento tra le ore 8 e le 18. Proprio in quella fascia oraria, fino al 4 marzo, saranno in vigore nello spazio interessato il restringimento di carreggiata e il divieto temporaneo di sosta. Obiettivo dell’ordinanza, a cura della Polizia municipale di Poggibonsi, disciplinare il transito dei veicoli e garantire la sicurezza dei pedoni nel punto in cui è in atto l’operazione per accrescere le potenzialità del servizio idrico.