Lavori alla rete elettrica. Domani è black-out

A Poggibonsi proseguono i lavori di potenziamento del sistema elettrico da parte di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Si tratta di un intervento finanziato anche con fondi Pnrr e iniziato a gennaio. Un piano di lavori per il restyling e la digitalizzazione della rete elettrica. Nel dettaglio, i tecnici dell’azienda elettrica domani effettueranno dei lavori alla cabina del Colombaio, che fornisce alimentazione elettrica all’omonima via del Colombaio e alle limitrofe vie della Ferrovia, località Filetto e Vigne. Come già avvenuto per altre cabine, le apparecchiature elettromeccaniche saranno sostituite con componentistica totalmente automatizzata. L’intervento si svolgerà nelle ore diurne e per ragioni di sicurezza si renderà necessaria una interruzione temporanea del servizio elettrico. Per diminuire i disagi, verrà installato un gruppo elettrogeno in modo da garantire il servizio elettrico durante l’esecuzione dei lavori. Il ‘fuori servizio temporaneo’ per consentire la posa e la rimozione del generatore sarà dalle 13.30 a buona parte del pomeriggio. Il tutto circoscritto a gruppi ristretti di utenze nelle vie suddette (pochi civici per ogni via).