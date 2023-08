Lavori al PalaEstra: le società sportive sono con il fiato sospeso. Da Emma Villas alla Mens Sana, passando per la Polisportiva, tutte temono di dover trovare degli impianti alternativi per gli allenamenti e le gare casalinghe. Di qui l’appello al sindaco Nicoletta Fabio affinché i lavori al Palasport in viale Sclavo vengano fatti in primavera. Ma per questo è necessaria una deroga del Comune, deroga che ancora non è arrivata.