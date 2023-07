Lavori ad Arbia per i marciapiedi sulla Lauretana

Pedoni più sicuri sulla provinciale 438 Lauretana, nella frazione Arbia, nel comune di Asciano. Sono infatti iniziati i lavori per il rifacimento dei marciapiedi e garantire quindi una migliore vivibilità di tutta la zona.

Per consentire l’intervento in questione, molto atteso dagli abitanti, tutti i giorni fino al 14 settembre, si sono rese necessarie alcune modifiche alla viabilità, tra cui il divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi situati sul lato destro di via Lauretana in direzione Asciano e il restringimento di carreggiata sul lato opposto della strada subito dopo la fermata autobus nei pressi della rotatoria e senso unico alternato.