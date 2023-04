Lavori Acqua, domani possibili interruzioni

Interruzioni dell’erogazione dell’acqua domani nel comune di Sovicille per lavori di Adf al campo pozzi del Luco. Nella fascia oraria tra le 9 e le 17 potrebbero verificarsi temporanee mancanze di acqua in via del Pontaccio, via Ambrosoli, via Rossini, via Bellini, via del Campo al Moro, vicolo della Chiusa, via Toscanini, vicolo della Vigna, via Siena, via Garibaldi, via dei Lavatoi, via Tom Benetollo, via Cerboni, via Pedani, via Giglioli, vicolo di Casetta, via di Barbicciaia, piazza Verdi, vicolo Casabocci, via Amendola, via Mascagni, via Bastianini, via Tenco, via Puccini, via delle Scuole, via della Murata, via della Vetturella, via della Parrocchia, via delle Rocce, via della Caserma, via di Mezzo, via del Borgo, via dell’Orto, vicolo dell’Ortolano, via dell’Arco, Strada Provinciale 73 Bis, Strada Provinciale 99, strada delle Cinque Quercie, strada di Barigiano, strada del Castellare, strada dell’Aeroporto, Strada Comunale del Padule, località Rosia, Bellaria, Padule, Stigliano e zone limitrofe.