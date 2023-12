Lavoratori scontenti. Il Comune nel mirino

A Poggibonsi lo stato di agitazione dei lavoratori del Comune. Lo annuncia Fp Cgil di Siena, che afferma di aver già indetto delle assemblee per spiegare ai lavoratori ciò che è stato sottoscritto. "Stesse norme e stesso Ccnl: perché il Comune di Poggibonsi – si domanda la sigla sindacale - non vuole dare le giuste risposte economiche al proprio personale, come invece avviene in tutti i Comuni con la medesima normativa?". Quesiti motivati da quanto avvenuto nelle scorse settimane, a parere del sindacato: la sigla di un accordo separato. "Quello che è successo nella delegazione trattante dello scorso 16 novembre – si spiega da Fp Cgil - non è rigidità. Supera tutti i limiti della responsabilità. E’ un atto gravissimo, mai successo in provincia di Siena! La delegazione trattante di parte pubblica ha sottoscritto un accordo con una sola sigla sindacale territoriale: la Cisl. L’ipotesi di accordo riporta la firma anche di due delegati Cisl e appare singolare che non sappiano che la Rsu è unitaria e le scelte del singolo non valgono nulla senza condivisione. Ma tant’è... Hanno apposto la firma senza parlarne con gli altri, addirittura disertando la riunione della Rsu convocata per decidere collettivamente la scelta da intraprendere. Una strana idea di democrazia…". Funzione pubblica Cgil valuta così il quadro emerso fino a questo momento in merito alla questione: "Il Comune ha preferito usare scorciatoie improprie e atti autoritari, rinunciando al confronto e siglando una pre-intesa con chi ha rinunciato alla giusta rivendicazione di richieste contrattuali avanzate, solo qualche settimana prima, unitariamente. L’accordo separato è di per sé un atto grave. Lo diventa ancor di più se firmato con chi non rappresenta che una minoranza dei lavoratori".