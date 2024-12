Lavoratori Beko al PalaEstra, la vicinanza di Mens Sana e tifosi

Una folta rappresentanza dei lavoratori Beko è stata ospitata ieri al PalaEstra per la sfida della Mens Sana, per dare visibilità alla loro lotta e sensibilizzare i senesi sulla loro vicenda. Prima della palla a due, il capitano biancoverde Edoardo Pannini ha letto una nota della società sulla situazione di Beko. "La Note di Siena Mens Sana Basketball saluta i lavoratori e le lavoratrici della Beko presenti oggi alla partita – così il comunicato stampa –. Tutta la famiglia della Mens Sana Basketball si stringe attorno ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati in una importantissima vertenza sindacale. Auspichiamo che tutta la citta sostenga questo sforzo e ci auguriamo che la vertenza possa avere un esito positivo così da consentir loro di tornare al proprio posto di lavoro prima possibile, recuperando serenità per loro e per le loro famiglie". "Vicini a tutti i lavoratori in lotta" recitava invece lo striscione esposto dai tifosi del Settorino, cuore pulsante del tifo biancoverde.