L’autunno caldo del Monte. Bilanci, processi e chiusure concentrati in un mese

Tanti nodi verranno al pettine a novembre per il Monte dei Paschi. Sia sul passato, sia sul presente e persino sul futuro. Per quanto riguarda il presente, il giorno della verità sarà l’8 novembre. L’amministratore delegato Luigi Lovaglio illustrerà agli analisti e ai giornalisti il bilancio del terzo trimestre della banca, dopo l’approvazione del consiglio d’amministrazione del giorno prima. Saranno tante le voci da mettere sotto la lente di ingrandimento per capire come chiuderà il 2023 di Rocca Salimbeni, l’anno del risanamento. La prima è, scontato ribadirlo, l’utile netto del periodo. Considerando le turbolenze della tassa sugli extraprofitti e la decisione, altrettanto scontata, di portarla a patrimonio, bisognerà capire se la quota di un miliardo di euro di utile netto sarà ancora alla portata. L’utile, assieme al totale della raccolta e degli attivi, e ai margini di interesse e di intermediazione, saranno i parametri per testare lo stato di salute della banca.

Dal presente al passato, alle cause legali e alle richieste di risarcimenti che pesano ancora sui bilanci del Monte. Il 10 novembre è in calendario a Milano l’udienza preliminare davanti al gup per l’inchiesta dei crediti deteriorati del Monte. Che vede indagati per false comunicazioni sociali, falso in bilancio e aggiotaggio, gli ex vertici della Banca Alessandro Profumo, Fabrizio Viola e Massimo Tononi (oggi presidente di Banco Bpm), e l’ex dirigente Arturo Betunio. Il giudice ha autorizzato le parti civili a citare Banca Mps e ha fissato già un’altra udienza, dopo quella del 10 novembre, per il 1° dicembre. E’ un continuo rimpallo di verdetti, perché il 27 novembre dovrebbe arrivare la sentenza d’appello sui derivati Alexandria e Santorini nei confronti di Profumo, Viola e Paolo Salvadori, ex presidente del collegio sindacale. Condannati in primo grado a 6 anni i primi due, a 3 anni e mezzo Salvadori.

Per quanto riguarda il futuro, si dibatte ancora del piano di privatizzazione del Monte e di cessione della quota del 64% del capitale nelle mani dello Stato. Gli advisor scelti dal Tesoro dovranno indicare le tappe per la cessione delle azioni e stabilire se si partirà con una quota del 5-10%. Infine, il piano per la chiusura di 50 sportelli è in dirittura d’arrivo. Il 18 novembre l’accordo con i sindacati, prima di Natale la chiusura.