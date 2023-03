"L’autogol del Comune per l’8 Marzo"

Il manifesto affisso in città dal Comune di Siena e da altre firme istituzionali per l’8 Marzo diventa oggetto di scontro politico. L’Unione comunale Pd attacca: "Oggi si celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna. Nel manifesto non solo si utilizzano parole che invece di essere simpatiche, sono connotate da una certa volgarità, ma quello che lascia sconcertati è il breve testo sottostante da cui emerge l’idea stereotipata della donna e la visione patriarcale e paternalistica che ne viene offerta: il concetto del dono, inutilmente moraleggiante, che va a braccetto con l’immagine della donna bella e sexy.

Quando non si sa cosa dire, a volte è meglio tacere. Neppure l’8 marzo si salva dalla pochezza del Comune".

E interviene anche la candidata sindaco del centrosinistra Anna Ferretti: "Oltre che le leggi a tutela delle donne, il lavoro istituzionale deve basarsi sulla creazione di una nuova cultura. Un modello di società che, partendo dall’educazione dei giovani, si sviluppi sul concetto di uguaglianza, rispetto, pari opportunità. Come donna che ha scelto di candidarsi alla guida del Comune, credo che le istituzioni debbano impegnarsi per cambiare lo status attuale. Siena, per la civiltà che l’ha sempre contraddistinta, può diventare un esempio virtuoso". Infine un appello alle senesi: "Abbiate sempre la forza di difendere i nostri diritti in ogni ambito della vita, quella stessa forza che hanno avuto le nostre nonne nel chiedere di votare, studiare, ricoprire ruoli importanti nel mondo del lavoro e nella società. Dobbiamo impegnarci ancora di più per difendere il diritto all’uguaglianza che non va mai dato per scontato".