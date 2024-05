Laureti, Bezzini, Spinelli e i temi della sanità nell’ottica europea

Camilla Laureti, candidata Pd alle elezioni europee, è intervenuta ieri pomeriggio nella sala La Ginestra a Poggibonsi per affrontare i temi della sanità. Con Laureti anche gli assessori regionali Serena Spinelli, al Welfare, e Simone Bezzini, al Diritto alla salute, in una iniziativa organizzata nel quadro del sostegno della corsa a primo cittadino di Poggibonsi per il centrosinistra, Susanna Cenni. Che ha ricordato nell’occasione il valore di una "sanità pubblica da tutelare a ogni costo", come da programma per il futuro di Poggibonsi in vista della scadenza elettorale dei giorni 8 e 9 giugno.