Lauree e master per 1.757 iscritti

Lo sguardo rivolto al futuro ma con radici ben piantate nel passato. L’Università per Stranieri di Siena è da trent’anni una realtà affermata di educazione universitaria nazionale, naturale prosecuzione della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri, nucleo originario dell’ateneo fondato nel 1917. L’ateneo retto da Tomaso Montanari conta 1757 studenti iscritti all’anno accademico 202223, con 472 nuovi immatricolati ripartiti tra corsi di laurea triennali (362) e magistrali (110), con un altissimo tasso di studenti internazionali, rappresentanti il 13,78% della popolazione studentesca a fronte di una media nazionale del 6%, conferma della storica vocazione dell’Università. Tre corsi di laurea triennale (Lingua e cultura italiana per l’insegnamento agli stranieri e per la scuola, Mediazione linguistica e culturale e Lingua, letteratura, arti italiane in prospettiva internazionale) e due corsi di laurea magistrale (Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica e Scienze linguistiche e comunicazione culturale), cinque master di I e II livello, un corso di Dottorato, una Scuola di specializzazione: l’offerta formativa nell’anno accademico in corso è stata ulteriormente potenziata con l’inserimento dell’insegnamento di altre due lingue, l’ucraino e il turco, mentre da settembre 2023 anche lo swahili e le culture africane andranno ad affiancare i corsi tradizionali.

Tante le Università partner, dalla Francia alla Germania fino alla Corea, la Russia, la Cina, capaci di garantire otto percorsi di conseguimento del Doppio titolo oltre che ampie possibilità di mobilità europea ed extra-europea. Grande importanza anche all’inserimento lavorativo degli studenti, con 1000 aziende ed enti affiliati in Italia e all’estero, per agevolare la conoscenza di quei settori del mondo del lavoro verso i quali i corsi preparano i laureandi. Un patrimonio educativo importante della città, capace di attrarre in Italia e all’estero, che deve scontrarsi con due nodi irrisolti delle infrastrutture: gli alloggi per studenti e i collegamenti viari e ferroviari.

Andrea Talanti