Laurea honoris causa a Trieste per Rappuoli

L’Università di Trieste ha conferito la laurea honoris causa in Biotecnologie mediche a Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena. La cerimonia, che si è svolta nell’aula magna dell’ateneo triestino, si è aperta con il saluto del rettore Roberto Di Lenarda, a cui sono seguite la lettura della motivazione e la lettura della laudatio da parte di Ivan Donati e Paola Cescutti, Professori di Biochimica del Dipartimento di Scienze della Vita. Le celebrazioni sono proseguite con il conferimento della laurea honoris causa e la consegna del diploma al professor Rino Rappuoli, che ha tenuto una lectio magistralis dal titolo ’I vaccini del futuro e la conquista di traguardi impossibili’. "È per me un grande onore poter ricevere questo importante riconoscimento da parte di una delle principali istituzioni universitarie del nostro Paese – ha commentato Rappuoli –. Le sfide di salute che abbiamo davanti sono ancora tante e avvincenti, e noi abbiamo il dovere di proseguire lungo la strada della ricerca e dell’innovazione, perché solo grazie a esse potremo avere l’opportunità di accrescere le conoscenze da consegnare alle generazioni future".

Rappuoli ha anche ricordato l’importanza della ricerca sui vaccini anti cancro: "C‘è un primo studio molto promettente non ancora pubblicato ma riportato durante i congressi, una collaborazione tra Merck e Moderna, in cui nel caso di melanoma è stato dato oltre la terapia normale anche un vaccino personalizzato. Chi ha avuto anche il vaccino personalizzato ha avuto un 65% di diminuzioni di ricorrenza o mortalità. È un‘area nuova e promettente, è la prima volta che vediamo risultati di questo genere, quindi si stanno aprendo nuovi orizzonti".