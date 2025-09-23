Laurea ad honorem a Steve McCurry. La lectio su ‘La vita dietro l’obiettivo’

L’Università di Siena conferirà la laurea magistrale ad honorem in ’Antropologia e linguaggi dell’immagine’ a Steve McCurry, una delle personalità più iconiche della fotografia contemporanea e uno straordinario narratore che, attraverso le immagini, ha saputo raccontare e indagare la storia, la cultura e la natura dell’uomo. La cerimonia di conferimento si svolgerà domani alle 11 nell’aula magna del Rettorato, alla vigilia degli eventi del Siena Awards Photo Festival. Il direttore del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Francesco Marangoni, darà lettura delle Motivazioni del riconoscimento e a seguire il professor Fabio Mugnaini, docente di Discipline antropologiche, terrà la Laudatio. Inedita e coinvolgente la lectio magistralis scelta da Steve McCurry, che terrà un colloquio con Biba Giacchetti, fondatrice dell’Agenzia Sudest57, collaboratrice e amica del fotografo: il titolo è ’La vita dietro L’obiettivo. Una conversazione tra amici sul suo percorso, la fotografia e il futuro / Life behind the lens. A conversation among friends about his journey, photography, and the future’. A conclusione si esibirà il Coro dell’Università diretto dalla professoressa Elisabetta Miraldi.