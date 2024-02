L’attualità del caso Moro e ’Report’. Incontro con Signorile, Minervini, Mondani

’Report’, trasmissione in onda su Rai3, e l’attualità del caso Moro rappresentano il filo conduttore dell’incontro organizzato dal movimento Per Siena, in scena questo pomeriggio alle 17,30 al patronato Acli alla Lizza. All’incontro saranno presenti il giornalista Paolo Mondani, che si occupa delle inchieste di ’Report’, Claudio Signorile, ex deputato e ministro che svolse un ruolo primario nelle trattative di quelle settimane, e il tecnico balistico Paride Minervini. Tutti personaggi che, a vario titolo, si sono occupati di quella vicenda. In particolare Minervini, carabiniere ed ex ufficiale della Folgore, ha svolto le indagini balistiche a partire dal 2007 per la commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro; Signorile, esponente di punta nel Partito socialista in quegli anni, ha raccontato proprio di recente particolari inediti e di grande rilevanza su quanto accadde in quei tragici mesi del 1978, ovvero la possibilità di un dialogo con le Brigate Rosse poi misteriosamente e repentinamente interrotto dall’uccisione del leader democristiano. L’iniziativa sarà coordinata dal giornalista Michele Taddei. è possibile seguire l’evento on line: https://www.facebook.com/events/408181224923617