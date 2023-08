L’atto Papi a Siena: "A breve il Cas a Montalbuccio"

"Siamo alla stesura e quindi alla firma dell’atto con la prefettura. L’ex scuola di Montalbuccio diventerà Centro di accoglienza straordinaria per migranti". L’assessore al sociale Micaela Papi, presente insieme al collega Enrico Tucci alla presentazione dell’iniziativa in prefettura, conferma che il percorso per trasformare in Cas la struttura di Montalbuccio procede spedita. Quell’intuizione di Palazzo pubblico, per accogliere i migranti che bivaccavano nei parcheggi cittadini, sta per trasformarsi in una soluzione più strutturata e in grado di fornire servizi migliori e più completi.

"Il centro continuerà a ospitare i cittadini pakistani – conferma l’assessore Papi – che però potranno usufruire delle attività previste nei Cas che sono di sicuro aiuto per una maggiore integrazione".

Si ricorderà che il caso era esploso quando i giovani richiedenti asilo avevano iniziato a dormire fuori porta San Marco. Poi, dopo l’ordinanza del sindaco De Mossi, si erano spostati in massa al parcheggio della stazione, dove nei mesi invernali avevano ricevuto la solidarietà e l’aiuto di tanti volontari.

Quindi si erano spostati al parcheggio Il Duomo. E qui, pochi giorni dopo l’insediamento, si erano recati gli assessori della giunta Fabio e la stessa sindaco aveva assunto come impegno quello di trovare una soluzione dignitosa per queste persone. La scelta di Montalbuccio ha dato una risposta a fine giugno e, anche se alcuni pakistani sono tornati via via a stazionare al parcheggio Il Duomo, si è dimostrata valida, al punto che adesso la si sta trasformando in una soluzione più strutturale.

Proprio in quell’immobile che, nel passato mandato amministrativo, era finito nell’elenco dei beni alienabili, scatenando polemiche a non finire da parte dell’opposizione. Ora la scelta radicalmente diversa da parte della nuova giunta, che ha deciso di intervenire sul fronte dell’accoglienza mettendo in campo una soluzione stabile.