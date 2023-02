Laterino, domani riapre il forno crematorio

Il tempio crematorio al cimitero del Laterino torna in funzione da domani. L’annuncio arriva da Giacomo Maria Rossi, ad della Silve che gestisce l’impianto: "Comunichiamo che, grazie al campionamento per le verifiche di conformità effettuato da Arpat, è stato riscontrato un malfunzionamento di una componente, che ha portato a un superamento dei limiti di emissione in atmosfera prescritti nella vigente Aua (Autorizzazione unica ambientale)". E ancora: "Come previsto in situazioni del genere, l’impianto è stato immediatamente fermato il 13 gennaio per poi procedere alle operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione per l’abbattimento dell’emissione in atmosfera, operazioni necessarie per il rispetto dei limiti previsti. Stiamo installando ulteriori sistemi di monitoraggio in continuo per le emissioni di polveri per far sì che i malfunzionamenti che possono verificarsi siano rilevabili all’istante permettendo un intervento immediato per la loro risoluzione".

E infine: "Inoltre, come già previsto, abbiamo presentato richiesta per la modifica dell’Aua per l’installazione di un sistema di iniezione di urea al fine di abbattere ulteriormente i Nox (ossidi di azoto), nonostante i valori limite siano sempre stati rispettati". Rossi rassicura: "Il 26 e 27 gennaio è stato effettuato un nuovo campionamento delle emissioni alla presenza del personale di Arpat, che ha confermato la perfetta efficienza dell’impianto di trattamento dei fumi, permettendo la rimessa in esercizio dell’impianto stesso in data lunedì 13 febbraio".

Ma il Comitato ’Aria pulita per Siena’ non abbassa la guardia: "Siamo i primi a esprimere soddisfazione se l’impianto funziona secondo le regole, ma è originale che in questa delicata questione sia sempre la ditta a parlare delle proprie attività e dell’impatto del forno sulla città. Ora attendiamo una battuta postuma del Comune sulle garanzie rilasciate istantaneamente e smentite dai fatti. Ad ogni modo, continueremo a tenere alta l’attenzione sul tema".

